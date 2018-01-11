ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 717 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في عددٍ من محافظات المنطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكثفت دوريات أمن المحافظات تحرياتها وتحركاتها في إطار حملة وطن بلا مخالف، التي تواصل جهودها حتى تتحقق أهدافها المرجوة بالقبض على جميع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وتنوعت جنسيات المقبوض عليهم أمس، وتم القبض على بعضهم في أماكن صحراوية أثناء محاولتهم التخفي عن أعين رجال الأمن.وفق “أخبار 24”.
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