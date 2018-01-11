كشف نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس سعود العسكر، أن الهيئة أقرت نهاية الأسبوع الماضي اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المستوردة، وأن تنفيذ اللائحة سيبدأ بعد 6 أشهر من إقرارها.
وأكد العسكر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، تلقي الهيئة لطلبات شخصية لاعتماد شهادات دخول سيارات كهربائية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على وضع الإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات التجارية لاستيراد سيارات كهربائية.
وتضمنت اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نحو 30 متطلباً فنياً للمركبات التي سيسمح بدخولها إلى السوق السعودية، تهدف في معظمها للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، بجانب الصيانة والتخزين وتركيب المعدات والعلامات.
يذكر أن استخدام السيارات الكهربائية يشهد انتشاراً عالمياً، كونها مركبات صديقة للبيئة وتسهم في خفض التلوث البيئي، كما تزايد الطلب عليها محلياً، إلا أن المملكة كانت منعت استيرادها مؤقتاً لحين إقرار اللائحة الفنية.
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