أقدم لاعب فريق النجوم الذي يلعب في دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى، على أداء رقصة تعتبر محظورة في المملكة وتجرمها الأمانة العامة لمكافحة المخدرات، ما يجعله مهدداً بالعقوبة التي قد تصل إلى السجن.
وخلال مباراة النجوم والوحدة في دوري الدرجة الأولى التي أقيمت الأحد الماضي، قام أحد لاعبي فريق النجوم على دكة الاحتياط بأداء رقصة “الداب” الشهيرة والتي تشير إلى تعاطي المخدرات، متجاهلاً تحذيرات أمانة مكافحة المخدرات، بتجريم مَن يؤدي تلك الحركة.
يذكر أن أحد المنشدين قد أدى تلك الرقصة في أحد التجمعات وتم القبض عليه، وأفرج عنه بعد أخذ تعهد عليه، ومن قبله عوتب الفنان رابح صقر بسبب تأديته تلك الرقصة في إحدى الحفلات وتلقى تحذيراً شديداً، دفعه للاعتذار عن تصرفه.وفق “أخبار 24”.
👀#الوحدة_النجوم #دوري_بلس pic.twitter.com/niD2b8ncC9
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير، ٢٠١٨
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