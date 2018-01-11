أعلنت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر المقصورة الرئيسية في ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) واستاد الملك فهد الدولي (الدرة)، للبيع أمام الجماهير الراغبة من العائلات والأفراد.
وأوضحت الهيئة أن طرح هذه الفئة من التذاكر سيبدأ بمباراتي الأهلي والباطن غداً الجمعة في جدة، ومباراة الهلال والاتحاد السبت المقبل في الرياض، في الجولة الـ 17 من الدوري، وحددت أسعار التذاكر بعشرة آلاف ريال للمقعد الواحد.
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