كشف لاعب التعاون السابق نايف هزازي، عن سبب إنهاء تعاقده مع النادي، مشيرًا إلى أن السبب هو رغبته في اللعب أساسيًا للانضمام إلى المنتخب الوطني.
وقال هزازي في لقاء مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إنه لم يحظ بفرصة كاملة للعب بفريق التعاون، مشددًا على أنه جازف بالرحيل لتحقيق طموحه بالتواجد وتمثیل المنتخب في كأس العالم.
وأضاف أنه تلقى عدة عروض من بعض الأندية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه سيقرر خلال أسبوع وجهته المقبلة.
ولفت إلى أن تجربته مع النصر تعد هي الأسوأ في مسيرته ولازمه فيها النحس، لكنه أكد احترامه للفريق وجماهيره، لافتًا إلى أن أفضل أيامه الكروية كانت بقمیص الاتحاد.
وفق “أخبار 24”.
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