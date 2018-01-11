ذكرت مصادر أن النيابة العامة أحالت ملف الاتهام بحق امرأة سعودية متهمة بنقل الحزام الناسف المستخدم في التفجير الإرهابي لمسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن النيابة اتهمت المواطنة بنقل الحزام الناسف مع زوجها بإخفائه تحت قدميها داخل السيارة، مسافة ألف كيلو متر من منطقة الرياض إلى عسير.
يذكر أن التفجير الإرهابي لمسجد الطوارئ الخاصة بعسير في منطقة عسير والذي وقع في أغسطس من عام 2015، أسفر عن استشهاد 11 رجل أمن و4 بنجلاديشيين وإصابة 33 شخصاً خلال أدائهم الصلاة.
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