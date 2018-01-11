احتضنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الاجتماع التحضيري الأول الذي عُقد بين مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور وبين عمداء ومسؤولي الكليات الصحية في الجامعة، وذلك لتفسير القواعد الرئيسية لمذكرة الاتفاق بين الجامعه والمستشفى.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والطبي والأكاديمي، وإيجاد الفرص لإستثمار الكوادر البشرية والفنية، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون في الحقول الطبية والصحية كافة بين الجامعة والمستشفى.
وفي نهاية الاجتماع أُقرت عدد من التوصيات من أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة عميد عمادة كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الذياب، وينوبه المساعد للخدمات الطبيه لمستشفى الملك خالد الدكتور عيد جمعه وعضوية الدكتور ناصر الدوسري والدكتور سلمان بن دايل من الجامعة ، والأخصائي علي السبعي والأخصائي عبدالسلام العنزي من قبل المستشفى، وسيقدم هذا الفريق المسودة الأولى التي ستبنى عليها الشراكة، خلال أسبوعين.
ومن جانبه فقد ذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد الممخور هذه الشراكة ستفتح المجال للتعاون بشكل دوري بين الجامعة والمستشفى للمساهمة، والتي تأتي بالتماشي مع الخطة الإستراتيجية المستجدة لوزارة الصحة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، سعياً منها إلى إرضاء المستفيد من الخدمات الصحية، ولخلق روح الشراكة بالتكامل الاجتماعي مع القطاعات الحكومية الآخرى بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع أتى بتوجيه من قبل معالي مدير جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالعزيز الحامد وذلك بعد استقباله لمدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد الممخور الأسبوع الماضي بمكتبه في مقر المدينة الجامعية.
وحضر الاجتماع من جانب الجامعة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور حمدان الشهري وعميد كلية الصيدلة الدكتور خالد الصيخان ووكيل كلية الطب الدكتور سلمان بن دايل وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد الغملاس والمدير التنفيذي للمستشفى الجامعي الدكتور ناصر الدوسري، ومن جانب المستشفى المدير الأخصائي فهد الممخور والمساعد للخدمات الطبيه الدكتور عيد جمعه ومدير التدريب والتعليم المستمر الأخصائي علي السبعي ومدير الشراكه المجتمعيه الأخصائي عبدالسلام العنزي، وأدار الاجتماع المستشار والمشرف العام على مكتب معالي مدير الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري.
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