انتقد مدير الإعلام الجديد بوزارة التجارة والاستثمار، عبدالملك الحوشان، إعلانا دعائيا نُشر على الصفحة الرسمية لحساب تابع لنادي الهلال في “تويتر” يتناول صورة لعائلة سعودية.
وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج الولاء التابع لنادي الهلال وتُدعى “موج الهلال” قد نشرت صورة إعلانية لأسرة سعودية مكونة من أب وأم وطفل لا تعبر عن الشخصية الحقيقية للأسرة في المجتمع الخليجي في شكلها ومظهرها، ويتضح أنها تمثيلية لمن لا يتقن الزي السعودي.
وعلّق الحوشان في معرض نقده للإعلان قائلاً: “عيب والله بمستوى الهلال تكون مخرجاته كذا، وش صورة السعوطيين هذي؟ واضح الشركة أجنبية، وإلا سعودي تمشي عليه مثل هالصورة”، ومن ثم قام بنشر الصورة الحقيقية للإعلان التي تعود لشركة أجنبية، مشيرا إلى أن مثل هذه الصورة بدولار.
وكان الحوشان قد بدأ حملة على الشركات التي تستخدم صورا أجنبية تجسد السعودي بطريقة مضحكة وغير حقيقية، في طريقة لبس الزي والشكل، ويطالب بـ”توطين الإعلانات” وضرورة أن تكون الصورة مشابهة للواقع تماما.
وفق “أخبار 24”.
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