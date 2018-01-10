أوضح المقيم المصري الذي تمكن من إفشال عملية سطو مسلح على أحد المحلات في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية كيفية تمكنه من إفشال السرقة ومساهمته في القبض على اللصين.
وقال السيد حنفي رسلان إنه دخل للمحل عند الساعة 6:30 صباحاً لشراء بعض الأغراض وفوجئ باللصين وهما يهددان موظف الكاشير، وكان أحدهما يحمل مسدسا والآخر يحمل سيخاً حديدياً.
وأضاف أنه حاول عدم لفت انتباه اللصين اللذين هدداه وطلبا منه الابتعاد، وأراد أن يتأكدا أنه لن يتدخل؛ لكنه وجد لحظة انشغال أحد اللصين (حامل المسدس) بإفراغ درج المحل من الأموال فرصة للانقضاض عليه وأخذ المسدس.
وتابع، بحسب “سبق”، أنه ترك اللص المسلح في يد عامل المحل الذي استطاع السيطرة عليه، وتفرغ للآخر الذي كان يبحث عن شيء آخر يسرقه بعدما استولى على درج الأموال، واستطاع كذلك التمكن منه والسيطرة عليه.
ولفت حنفي إلى أنه وعامل المحل تمكنا من تقييد اللصين واسترجاع جميع الأموال، كما احتفظا بمفتاح سيارة اللصين والسلاح حتى وصول الشرطة التي تلقت بلاغا بالحادثة من بعض المتجمهرين خارج المحل.
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