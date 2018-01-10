أكدت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، أن معدلات البطالة تتم وفق المعايير الدولية، موضحةً أن معدل البطالة الإجمالي للسكان بلغ 5.8%، فيما بلغ معدل البطالة للسكان السعوديين 12.8%، وذلك بحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث لعام 2017.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أن ما تم تداوله حول معدلات البطالة بالمملكة، جاء وفق قراءات خاطئة، مضيفًا أن ما تم رصده من اجتهادات يتمحور حول نقطتين، الأولى قراءات واجتهادات حول القيمة الفعلية للبطالة وطريقة احتسابها، والثانية عدم التفريق بين المعدل الإجمالي للسكان والمعدل الخاص بالسكان السعوديين.
وبيّن المفرج أن الهيئة تعتمد المنهجيات الدولية المعمول بها لدى المنظمات الدولية، عن تقديرات معدلات البطالة، وتنشر تفاصيلها من حيث الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية، كما تنشر المعدلين منذ أن بدأ إصدار النشرة، حيث يشير كل معدل إلى دلالة مختلفة؛ فالإجمالي هو لإجمالي السكان، والخاص بالسعوديين لا يشمل إجمالي السكان، وبالتالي فأي اجتهاد في طريقة احتساب البطالة لا يُعد صحيحًا ولا يمكن الأخذ به.وفق “أخبار 24”.
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