قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل قازي التميمي إن الهيئة ساهمت في القبض على متورط في ارتكاب جريمة ابتزاز.
وأوضح أن الهيئة وبالتعاون مع شرطة منطقة حائل ألقت القبض على المتهم، وهو مقيم، بعدما وردت بلاغات بشأن ابتزازه لمقيم آخر من جنسيته بصور شقيقته.
وأضاف التميمي أن المبتز كان يهدف من جريمة الابتزاز إلى الحصول على مبالغ مالية، مؤكداً أن الشرطة أحالته بعد التحقيق إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات المعتادة.وفق “أخبار 24”.
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