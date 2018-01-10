قالت مصادر إن النيابة العامة أطلقت سراح مدير مدرسة المويلح الابتدائية بمحافظة ضباء في منطقة تبوك، والمعروف إعلاميا بـ”منقذ الرضيع”، وذلك بعدما استدعته مطلع يناير الجاري للتحقيق.
وبحسب المصادر فإن إطلاق سراح المدير – الذي ساهم في إنقاذ طفل رضيع كان والده يهدد بقتله بعدما دخل به لساحة المدرسة – جاء بناءً على كفالة حضورية.
وكانت النيابة قد استدعت المدير بعد تلقي الجهات الأمنية شكوى بشأن “شيلة” منتشرة تتضمن مدحاً للمدير وإشادة بمشاركته في إلهاء والد الطفل وإنقاذه.
وأكد أحد أقارب المدير – بعد استدعائه للتحقيق – أن الشيلة المشار إليها لا تتضمن أي إساءة لشخص أو قبيلة.وفق “أخبار 24”.
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