قدّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للمسافرين خارج المملكة، في كيفية الاستفادة من خدمات التجوال الدولي بأقل تكلفة ممكنة.
ونصحت المسافرين بالتواصل مع مقدم الخدمة للتأكد من تفعيل خدمة التجوال الدولي، والتعرف على الباقات الدولية المتاحة ودراسة شراء باقة دولية لـلبيانات، وهو ما قد يخفّض من التكلفة.
وطالبت الهيئة المسافرين بالاطلاع على أسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي في الدولة التي ينوون زيارتها بالتواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو من خلال موقعه الإلكتروني.
وحثت المسافرين على إغلاق خاصية التجوال الدولي للبيانات من خلال إعدادات الجهاز في حال عدم الرغبة باستخدام الخدمة، مبينة أهمية معرفة وسائل التواصل مع مقدم الخدمة الخاص أثناء السفر خارج المملكة ومراقبة استهلاك الخدمات من خلاله.وفق “أخبار 24”.
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