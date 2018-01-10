ذكرت مصادر أن إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم أصدرت تعميما بنقل موظفي الوزارة من الدرجة التي يشغلونها وتسكينهم في الدرجة التي تليها.
وأوضحت المصادر بحسب “سبق” أنه سيستثنى من الحصول على العلاوة والتسكين في الدرجة التالية، من صدر بحقه قرار بالحرمان من العلاوة السنوية.
ووجه التعميم كذلك بصرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة اللذين صدر بشأنهما أمر ملكي لجميع موظفي الوزارة مع راتب شهر يناير الجاري.
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