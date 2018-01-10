علمت مصادر أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النصر الأرجنتيني غوستافو كونتيروس طالب الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن ومهاجم، ووضح امتعاضه من مركز الأول خلال مناورة الفريق الاساسي والرديف أمس الثلاثاء بعد أن فاجأ متوسط الدفاع عمر هوساوي بتحويله للعب في الظهير الأيمن وفي منتصف المناورة اشرك محور الارتكاز ابراهيم غالب واعاد هوساوي لمتوسط الدفاع مع البرازيلي برونو يوفيني وحول عبدالله مادو للفريق الرديف، وسيعتمد اليوم الاربعاء قائمته في لقاء الفيحاء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، وطالب كونتيروس الإدارة النصراوية بضرورة التعاقد مع الظهير الايمن للفيصلي سلطان الغنام وفي حال فشل الصفقة يفضل التعاقد مع سالم علي الذي شارك مع المنتخب السعودي في كأس الخليج التي احتضنتها الكويت الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى يفكر رئيس النصر سلمان المالك جليا في اعتماد الاعلامي منيف الحربي ضمن مجلس إدارته بجانب عضو مجلس الادارة والأمين العام السابق علي حمدان ولاعب الوسط السابق سعود الحمالي وعضو الشرف الحالي فهد العجلان.وفق “الرياض”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج