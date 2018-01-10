انتقد عضو رابطة دوري المحترفين الأسبق الإعلامي أحمد المصيبيح رئيس اتحاد الكرة عادل عزت، بسبب الطريقة التي استبعده بها من الرابطة، مشيراً إلى أنه عومل بطريقة مهينة ولن يعمل معه مجدداً ولو كان رزقه معه.
وأوضح المصيبيح في لقاء له مع برنامج “آخر شوط” على قناة “MBC Pro Sport”، أن الأمور كانت طبيعية حتى فوجئ باتصال من أحد أعضاء الرابطة، يخبره فيه بأن عادل عزت يبلغه بأنه لم يعد له حاجة في الرابطة المرحلة المقبلة، كما طلب منه عادل عزت ألا يتصل به.
وأضاف أنه شعر بأمر غريب في اجتماع الرابطة الذي اختير فيه عزت رئيساً للاتحاد، حيث سلم عليه بطريقة باردة ما جعله يستغرب ويسأل عن السبب دون أن يعرف، مبيناً أن هذه الطريقة لا تليق برجل خدم الرياضة السعودية 30 عاماً.
وأشار المصيبيح إلى أنه يدرك تماماً أن ما حدث معه لا يرضي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وأنه ليس حزيناً بسبب المنصب ولا يطلب سوى رد الاعتبار، مضيفاً أن عادل عزت كان عليه أن يجلس معه ويخبره بالأمر أو على الأقل يتصل به شخصياً.
وقال “أنا جلست مع مسؤولين وأصحاب سمو وكنت مستشاراً للأمير فيصل بن فهد رحمه الله، وجدي هو من علم مؤسس هذه البلاد القرآن الكريم وهذا أمر تفتخر به عائلتي، فمن هو عادل عزت الذي لا يريد أن يجلس معي”، مضيفاً “لو كان رزقي على يد عادل عزت لن أعمل معه”.وفق “أخبار 24”.
أحمد المصيبيح بحسرة :
تركي آل الشيخ لا يرضيه ما حدث لي .. ولو كان رزقي على يد عادل عزت لن أعمل معه #اخر_شوطpic.twitter.com/HM0V6gLHQG
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 7, 2018
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