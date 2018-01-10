كشف ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، عن مشروع تدشين هويته الرسمية البارحة التي تحمل شعار “y20″، وقال، “الفكرة بدأت من سنة وكان هناك دراسات عديدة قانونية وتجارية وهذا اليوم هو البداية للتوقيع مع ماركة لمبرغيني حيث سيتبعها توقيع شراكات مع شركات عالمية”.
وأضاف “الفكرة تتمثل في أن يتم ربط شعاري بماركات عالمية مختلفة في مختلف القطاعات”.
وأكد القحطاني أن الشراكات التي سيوقعها مع الشركات لا تتعارض مع الحقوق الإعلانية والتجارية لنادي الهلال، وقال، “يحق للاعب أن يشهر هويته الخاصة ويبدأ بتسويقها لصالحه الشخصي وليس فيها أي تعارض مع شراكات النادي”. وتابع، “يحق لي أن أسوق الهوية شريطة ألا أضع شعار الهلال فيها”.وفق “الإقتصادية”.
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