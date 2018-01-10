علمت مصادر أن وكيل أعمال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال العُماني علي الحبسي تلقى عرضيين من ناديي نوتنجهام فوريست الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية، ومواطنه سندرلاند المشارك في الدرجة الممتازة، وذلك للاستفادة من خدمات الحارس المخضرم . وكشفت المصادر أن العرض المالي المقدم من نادي نوتنجهام يبلغ 457 ألف ريال أسبوعيا.
من جهة أخرى، تلقى مهاجم الهلال السوري عمر خربين عرضا من أحد الأندية الصينية تصل قيمته إلى 45 مليون ريال ولم تكشف المصادر عن مدة العقد، علما أن خربين كلف خزينة الزعيم 44 مليون ريال لاستقطابه من الظفرة الإماراتي.
وعلى صعيد تحضيرات الفريق لمباراته أمام الاتحاد بعد غد ضمن الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين، تأكد غياب لاعب الوسط نواف العابد بعد أن أكدت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة خلال لقاء الفريق أمام الاتفاق أول من أمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وسيغيب عن اللقاء اللاعب سلمان الفرج لتراكم البطاقات الصفراء.وفق «الوطن».
وكان الهلال عاود تدريباته أمس دون راحة حيث أخضع مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز اللاعبين إلى تدريبات لياقية قبل أن يركز على الجانب التكتيكي الذي شرح من خلاله للاعبيه الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الاتفاق، مطبقا عددا من الجمل الفنية التي ينوي انتهاجها أمام الاتحاد.
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