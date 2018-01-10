قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة إن الهيئة العامة للإحصاء تروج أن نسبة البطالة بين المواطنين لا تزيد عن 5.8%، بينما هي لا تقل عن 12.8% أي أكثر من 745 ألف عاطل، منهم 32.4% من الإناث، حسب قوله.
وأضاف بن جمعة خلال جلسة أمس الثلاثاء، أن هذه الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء فيها تشويه للإحصاء وتصرف النظر عن ارتفاع البطالة بين المواطنين، متسائلاً كيف يكون ذلك والأجانب المشتغلون يمثلون 78% من سوق العمل ويتم استقدامهم برواتب ومدد محددة في عقودهم وينتهي عملهم بانتهاء عقودهم.
وأشار إلى أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل بلغ 1.23 مليون مواطن منهم 84.5% من الإناث وسوف يصبحون عاطلين بعد 4 أسابيع على بحثهم، ليصبح معدل البطالة 34%.
وقال إن الوزارة حاولت تفادي الأمر عندما أخذت بالتعريف الدولي للبطالة وحذفت المدة الزمنية لذلك وهي أربعة أسابيع حتى يصبح الباحث عن العمل عاطلا.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن سياسات وبرامج وزارة العمل لا تغني ولا تسمن من جوع، إذ إنها تحاول إجبار السعوديين على قبول رواتب متدنية من أجل توظيفهم دون مراعاة تكلفة المعيشة، مطالباً إياها باتخاذ خطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص، ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب، وتخفيض الاستقدام.
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