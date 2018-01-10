أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء والدخل أن فيروس إنفلونزا الطيور، يصبح غير نشط عندما تصل درجة الحرارة أكثر من 70 درجة مئوية، بالتالي لا يشكل الفيروس خطراً عند استهلاك طعام مطبوخ.
وأوضحت الهيئة، أنه لا يوجد أي احتمال للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور عند أكل لحوم الدجاج، كون الفيروس المسبب للمرض يكون غير نشط عند درجات الحرارة العالية.
وكانت شائعة قد انطلقت مؤخراً، تفيد أن أكل الدجاج يتسبب في نقل فيروس إنفلونزا الطيور، ما دفع وزارة الصحة لإصدار بيان نفت فيه صحة هذه الدعاوى، مؤكدة أن فيروس إنفلونزا الطيور لا ينتقل عبر أكل لحوم الدجاج، وأنه لم تسجل أي حالة لانتقال المرض من الطيور للإنسان.وفق “أخبار 24”.
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