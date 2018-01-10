أودع برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 2.1 مليار ريال في حسابات المستفيدين، تمثل الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين لشهر يناير الجاري، ليصل بذلك إجمالي الصرف خلال الدفعتين الأولى والثانية لنحو 4.1 مليار ريال.
وأوضح مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الأرقام أظهرت حصول 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات حساب المواطن.
وأبان أن الدفعة الثانية شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11 مليون مستفيد، أي بزيادة قدرها 400 ألف مستفيد عن الدفعة الأولى التي شملت 10.6 مليون مستفيد.
ولفت مدير البرنامج إلى أن 800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 26% من المستحقين على دعم جزئي.
وينتظر أن يتم صرف الدفعة الثالثة من قيمة الدعم في حسابات المستحقين في العاشر من شهر فبراير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر يناير الجاري، فيما أتاحت إدارة البرنامج استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن البرنامج أودع الدفعة الأولى من الدعم في حسابات المستحقين في 21 ديسمبر الماضي، والتي شملت المسجلين حتى تاريخ 9 نوفمبر 2017، وبلغت مجموع المبالغ التي أودعت لهم ملياري ريال، استفاد منها 10.6 مليون مستفيد يمثلون 82% من إجمالي المسجلين في البرنامج.
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