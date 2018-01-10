نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في مواطنٍ بمنطقة تبوك؛ وذلك لقيامه بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء إن المواطن خالد بن علي بن فراج العمراني أُلقي القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وأحيل للمحاكمة وحُكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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