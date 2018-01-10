أظهرت صورة حديثة الطفلة الفلسطينية حنين التي تم فصلها عن التوأم الطفيلي “فرح”، في عملية استغرقت قرابة 15 ساعة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.
وبدت الطفلة وهي نائمة ومعلق بجسدها خراطيم الأجهزة الطبية للحفاظ على حياتها بعد العملية التي خضعت لها الأحد الماضي.
وكان الفريق الطبي الجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، نجح في فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح”، للمحافظة على حياة “حنين”، خصوصا أن التوأم الآخر “فرح” طفيلي، ويتم فصله للحفاظ على حياة الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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