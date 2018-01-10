ضبطت شرطة منطقة الرياض 21 شخصاً من المتاجرين بالبشر وإيواء الخادمات الهاربات بهدف المتاجرة بهن، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت شرطة المنطقة، أن المضبوطين جرى القبض عليهم في مواقع متفرقة بمنطقة الرياض، ومن بينهم نساء وجميعهم مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل، وعثر بحوزتهم على خمور محلية وقطعة يشتبه في أنها مادة الحشيش المخدر، بحانب مبلغ 11.500 ريال، مبينة أن جميع المقبوض عليهم جرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.
وأشارت إلى أن شرطة الرياض تواصل جهودها لتجفيف منابع الجريمة والإطاحة بالمطلوبين والمشبوهين في أوساط المخالفين، مؤكدة أن الحملة تحقق نتائج ملموسة.وفق “أخبار 24”.
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