نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بوافد سوري، أدين بتهريب كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المخدرة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المدعو خالد عبدالله محمد الزعبي “سوري الجنسية”، ألقي القبض عليه أثناء تهريبه كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بالجرم المذكور، فأحيل إلى المحكمة التي أصدرت بحقه حكماً بالقتل تعزيراً.
وأضاف البيان، أن الحكم الصادر بحق المدان المذكور أيدته كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، كما صدر أمر سام بتنفيذ الحكم الصادر بحقه شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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