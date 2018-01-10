ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تذاكر الطيران للرحلات الداخلية فقط ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من العام الجاري، منوهة إلى أن الضريبة لن تُفرض على تذاكر الرحلات الدولية.
فيما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن أسعار تذاكر الطيران الداخلية لن تتأثر بالتدرج في رفع الدعم عن أسعار الوقود خلال العام الجاري 2018.
وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن أسعار التذاكر سيتم تحريرها في العام المقبل 2019، لتكون خاضعة للعرض والطلب.وفق “أخبار 24”.
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