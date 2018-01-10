رفضت إمارة منطقة مكة المكرمة طلباً من هيئة الترفيه، بإقامة مسيرات وطنية مصاحبة لإحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة في محافظة جدة.
وأوضح مصدر وفقاً لـ “الحياة”، سبب رفض الإمارة طلب “الترفيه”، مبيناً أنه جاء استناداً لأوامر وتعليمات بعدم السماح بأي شكل من أشكال المسيرات الرياضية والطلابية والإنسانية.
وأضاف المصدر أن تعميماً أيضاً صدر من المقام السامي ووزارة الداخلية بعدم السماح لإقامة تلك الفعاليات بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مسمى مهما كان السبب.
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