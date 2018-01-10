توفي طالب يدرس في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس المدينة المنورة، بعد أن سقط مغشياً عليه داخل قاعة الاختبار قبل أن ينتهي من أداء الامتحان وتسليم ورقة الإجابة.
وأوضحت إدارة مدرسة ثانوية قيس بن سعد الأنصاري وفقاً لـ “عكاظ”، أنهم نقلوا الطالب معاذ العوفي إلى مركز صحي مجاور ومنه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لكنه لفظ نفسه الأخير، وأديت عليه الصلاة في المسجد النبوي ودفن في بقيع الغرقد.
وأعرب قائد المدرسة مهل العوفي عن حزنه لرحيل الطالب معاذ، مشيراً إلى حالة الحزن التي خيمت على المدرسة بعد نبأ وفاته، لأنه كان معروفاً عنه التفوق وحسن الخلق، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جانبه، أكد المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر بناوي، أن وفاة الطالب معاذ كانت طبيعية، مضيفاً أن مدير تعليم المدينة ناصر عبدالكريم قدم العزاء لذويه.
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