أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارات بتعيين رؤساء لستة اتحادات رياضية.
وشملت القرارات تعيين رؤساء لستة اتحادات على النحو التالي:
الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – رئيساً للاتحاد السعودي للغوص.
الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للكروس فيت.
الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود – رئيساً للاتحاد السعودي للتسلّق.
الأستاذ محمد بن سامي بن فايز – رئيساً للاتحاد السعودي للجوجيتسو.
الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن – رئيساً للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
الأستاذ عبدالعزيز بن أسامة الجليدان – رئيساً للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.
وفق”أخبار24″.
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