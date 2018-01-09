نجح عناصر “السرب 99” في إنقاذ الطيارين اللذين سقطت مقاتلتهما إثر خلل فني في صعدة شمالي اليمن أول من أمس الأحد، من خلال عملية نوعية.
ويتمركز “السرب 99” المختص بعمليات البحث والإنقاذ القتالي في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومهمته تنفيذ العمليات بمناطق القتال وأراضي العدو أو بالقرب منها، أو تحرير أو إجلاء الجنود أو المواطنين العالقين بأراضي العدو أو مناطق الصراع.
ويتولى تنفيذ مهام أخرى وقت السلم، مثل عمليات الإنقاذ في المناطق الوعرة أو أثناء الكوارث الطبيعية والفيضانات.
ويستخدم “السرب 99” في تنفيذ مهامه والدخول إلى مسرح عمليات العدو مروحيات “كوغر”، وهي الأفضل عالمياً، وتتسع لحمل 20 عسكرياً بالإضافة إلى طاقمها، وقادرة على التزود بالوقود في الجو، ومزودة بتسليح ثقيل قوي يمكّنها من الاشتباك مع العدو وتدميره، مع قاذف صواريخ يحتوي على 19 صاروخاً عيار “68MM”، كما تحمل المروحية (2) بود رشاش عيار “20MM”.
وكانت قيادة التحالف أعلنت الأحد سقوط طائرة سعودية، أثناء عودتها من مهمة عملياتية داخل الأراضي اليمنية، بعد تعرضها لخلل فني، موضحةً أنه تم إخلاء طيارَين بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة.
وتمكّن عناصر “السرب 99” من تنفيذ العملية باستخدام طائرات “كوغر”، حيث انتقلوا سريعاً لموقع سقوط المقاتلة “التورنيدو”، وقاموا بالبحث عن الطيارَين وإنقاذهما واستعادتهما سالمَين تماماً، حيث تم إجلاؤهما من داخل الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين.
وفق”أخبار24″.
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