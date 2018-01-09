شهدت مدرسة أبو حجر الأعلى في محافظة صامطة جنوب جازان، واقعة مأساوية، حيث أدى الطلاب اليوم الثلاثاء اختبارات الفصل الدراسي الأول داخل قاعات اختبار مغمورة بمياه الأمطار، وسط مخاوف من حدوث تماسات كهربائية.
وأوضحت صور ملتقطة لصالات الاختبارات، وفقا لـ”سبق”، الطلاب والمعلمين أثناء معاناتهم مع مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة فجر اليوم، وغمرت قاعات الامتحانات بعد تسريبات من تمديدات تصريف مياه الأمطار من سطح المدرسة.
وقالت مصادر، إن عددا من أولياء الأمور طالبوا بمواجهة الإهمال في عمليات الصيانة بالمدرسة التي تم إنشاؤها قبل 36 عاما خشية تعرض أبنائهم للتماسات الكهربائية.
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