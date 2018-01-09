أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الثانية لمستحقي الدعم من البرنامج، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 10 يناير 2018.
وأوضح البرنامج أن الدفعة الجديدة تشمل مستحقي الدعم في الدفعة الأولى -الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم-، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 16 ديسمبر الماضي.
وكان حساب المواطن قد أبان أنه يتم مراجعة الدعم للمستحقين كل ثلاثة أشهر؛ بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية، مبيناً أن الدعم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من تلك الإصلاحات.
يشار إلى أن البرنامج أودع الدفعة الأولى من الدعم في حسابات المستحقين في 21 ديسمبر الماضي، والتي شملت المسجلين حتى تاريخ 9 نوفمبر 2017. وفق”أخبار24″.
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