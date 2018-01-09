وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن المجلس أقرَّ استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1706) وتاريخ 15/ 7/ 1433هـ، المتضمن صرف بدل طبيعة عمل للوظائف الصحية البيطرية بنسبة (20%) ، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 18/ 9/ 1438هـ.
كما قرر المجلس تحديد مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول وذلك على النحو الموضح في القرار، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بجانب فتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي لا توجد بها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.وفق”أخبار24″.
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