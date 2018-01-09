كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلاني سامي الصقر أن لدى الهيئة نحو 6300 دواء مسجل، 56% منها أقل من 30 ريالاً.
وأضاف أنه تتم مراجعة أسعار الدواء كل خمس سنوات من تسجيل المستحضر، حيث تم خلال الفترة الماضية خفض أسعار عديد من الأدوية بنسب تصل إلى 30%، مبيناً أنه يتم منح شركات الأدوية مهلة 180 يوماً لتطبيق الأسعار الجديدة على الشحنات القادمة.
وأشار بحسب صحيفة “المدينة” إلى أن لجنة تسعير الأدوية تقوم بمراجعة الأسعار عند تقديم أي طلب لتغيير مواصفات المستحضر، أو في حال نقل تصنيعه، أو في حال تغير سعره في البلدان المسوَّق بها.
من جهة أخرى، أكد الصقر التزام الهيئة بضمان تداول الأدوية المسجلة، التي يتم اعتمادها بعد سلسلة من الاختبارات والإجراءات اللازمة، التي تؤكد سلامة المستحضر وجاهزيته للسوق السعودي، كما تقوم الهيئة بجولات رقابية لمنع تداول الأدوية والمستحضرات المغشوشة.
وأبان أن الدراسات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع جهات أخرى أظهرت أن نسبة الأدوية المغشوشة ضمن سلسلة التوريد النظامية للأدوية المسجلة أقل من 1%، تنحصر في بعض مستحضرات التجميل والمقويات الجنسية.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج