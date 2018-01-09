شكا مواطن من تعرض والدته الأربعينية لخطأ طبي أثناء إجرائها جراحة بمستشفى رابغ العام، مطالبا الشؤون الصحية بمحافظة جدة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وروى المواطن، وفقا لـ”سبق” تفاصيل الحادثة، مشيرا إلى أن والدته شعرت بآلام في البطن، وذهب بها لمستشفى رابغ، حيث تبين وجود ورم في الرحم وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم والمبايض والأنابيب.
وأشار إلى أن الفريق الطبي نسي أثناء إجراء العملية جزءا من إبرة مكسورة داخل بطنها وقام بإغلاق الجرح، ما ألحق الضرر بوالدتي، بعد أن قرر الأطباء الاكتفاء بالعلاج التحفظي وعدم إخراج كسر الإبرة.
وانتقد المواطن ما أسماه مماطلة الشؤون الصحية بجدة في التحقيق في الواقعة بعد شكواه، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بجدة عبدالله الغامدي، أنه بعد ورود الشكوى تم التحفظ على ملف المريضة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية مع جميع الأطراف، وفي حالة وقوع خطأ أو إهمال سيتم رفع كامل أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.
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