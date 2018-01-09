تمكنت شرطة منطقة الرياض ممثلة في مركز شرطة منفوحة من ضبط 70 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك ضمن حملة وطن بلا مخالف.
وأوضحت شرطة المنطقة أن من بين المضبوطين 3 امتهنوا ترويج الخمور (إثيوبيان وباكستاني)، وتم ضبط 87 قارورة خمر مصنع محلياً بحوزتهم.
وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمشاركة فرق من وزارة التجارة والصناعة مستودعاً يديره مخالفون داخل أحد الأحياء وسط العاصمة الرياض، عُثر بداخله على نحو 35 ألف منتج مقلد لمساحيق ومستحضرات تجميل، وجرى تحريز الكميات المضبوطة وإيقاف المتهمين وإحالتهم لجهات الاختصاص.
وفق”أخبار24″.
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