أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بياناً “هاماً” بخصوص الشائعات المتداولة حول فيروس “HSNB” أو ما يسمى “إنفلونزا الطيور”، مؤكدة ألا صحة لما يُتداول من تحذيرات حول الابتعاد عن أكل لحوم الدواجن لدورها في انتقال المرض للإنسان.
وقالت الوزارة إن إنفلونزا الطيور هو أحد فيروسات الإنفلونزا فصيلة “A”، وقد ظهر في أوروبا عام 1963 بين الدواجن، ومنذ ذلك الحين لم تُسجل أي حالة لانتقال الإصابة من الطيور للإنسان، وقد لُوحظ انتشار للفيروس بين الطيور المهاجرة في الشهرين الأخيرين بين قارتي أوروبا وآسيا.
وأشار البيان إلى أن المملكة سجلت عدة مواقع فيها إصابات إيجابية بين الطيور لفصيلة إنفلونزا الطيور “A” نمط “HSNB”، وحتى اللحظة لم تُسجل أي حالة عدوى من الطيور للإنسان على مستوى العالم، ولا يُتوقع أن ينتقل هذا الفيروس للبشر.
وأكدت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تحذيرات حول الابتعاد عن أكل لحوم الدواجن لما تسببه من انتقال المرض للبشر هي شائعات غير صحيحة. وفق”أخبار24″.
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