أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن الصورة النمطية لدى بعض المتعاملين من “حرص البنوك على لهف أموال الناس” غير دقيقة.
وقال حافظ إن من حق البنوك – كأي جهات أخرى- أن تحرص على حقوقها لدى العملاء، مشيراً إلى أن البنوك تحرص كذلك على التواصل مع المتعثرين بطريقة لا تحرجهم.
وحثَّ المتحدث باسم البنوك، المقترضين الذين تواجههم صعوبات مالية على التقدم للبنوك لمعالجة أمرهم، مبيناً أن ما يحصل في الغالب أن المتعثر لا يتواصل مع البنك، ما يؤدي إلى تأزم موضوعه وتزايد المديونية عليه.
وشدد حافظ على أن البنوك كافة ملتزمة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة والمكافآت وعدم اقتطاع أي مبالغ منها مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية للمواطنين، مؤكداً أن البنوك دائماً ما تلتزم بعدم المساس بمثل هذه المكرمات الملكية وآخرها حساب المواطن.
الملك سلمان يوجه بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة .. وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية يؤكد على التزام البنوك بالتوجيه الكريم#معالي_المواطن pic.twitter.com/yA34t8POUm
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٨ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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