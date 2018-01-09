شهدت محافظة جدة صباح اليوم الثلاثاء، انهيار منزل شعبي مكون من طابقين، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الأسرة صاحبة المنزل المكونة من 6 أشخاص (زوجين وأربعة أبناء).
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان، إنه بعد تلقي بلاغ عن انهيار العقار، تحركت فرق الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض مستخدمة أجهزة الاستشعار التي كشفت عن وجود محتجزين تحت الأنقاض، وباشرت عملية الإنقاذ.
وأوضح أن الفرق تمكنت من رفع الأنقاض عن المحتجزين وإخراج الأب (48 سنة)، ثم رضيع عمره عام واحد، ثم الأم (45 سنة)، وابنتين إحداهما 28 سنة والأخرى 26 سنة، ثم طفل عمره 10 سنوات، وتم إسعافهم عن طريق فرق الهلال الأحمر، لافتا إلى أن الأشخاص الستة بخير سوى بعض الرضوض والجروح السطحية.
وأكد أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب انهيار أجزاء من المبنى يعود إلى وجود خزان مياه كان يعلو المبنى بسعة ٤ آلاف لتر، لافتا إلى أنه تم استدعاء لجنة المباني الآيلة للسقوط بأمانة محافظة جدة لكشف ملابسات الحادث. وفق”أخبار24″.
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