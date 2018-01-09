حذرت النيابة العامة، من عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة حيال المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة على شبكة الإنترنت.
وقالت النيابة العامة “إن إِنْتَاج مَا من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إِرْسَاله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعدّ جريمة معلوماتية”.
وأوضحت أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، أو الغرامة 3 ملايين ريال، وذلك طبقا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وفق”أخبار24″.
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