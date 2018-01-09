نجحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في استصدار حكم قضائي بسجن وجلد مواطن كان قد اعتدى على مسؤول بأحد مستشفياتها أثناء ممارسة عمله.
ويُعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه، في ظل توجهات وزارة الصحة لملاحقة كل من يعتدي على منسوبيها في أروقة القضاء؛ لحفظ حقوقهم ولتطبيق النظام ضد من يعتدي عليهم.
وأوضحت “صحة الرياض” أن مواطناً كان قد اعتدى على مسؤول أحد مستشفيات المنطقة، فكلفت المديرية الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم شكوى لدى المحكمة المختصة ومتابعتها والمطالبة بالحق العام وبحق المستشفى الحكومي الذي شهد الاعتداء.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أنها حريصة على سلامة كافة منسوبيها، ولا تقبل المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، مشددة على أنها لن تتوانى عن حمايتهم وحفظ حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حال تعرضهم لأي أذى، وأنها لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع
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