تصدر وسم ” الغاء قيادة المرأة ” قائمة الأعلى تداولًا على مستوى المملكة بموقع التوصل الاجتماعي ” تويتر” اليوم الثلاثاء.
ودشن مستخدمي ” تويتر ” الوسم للتفاعل مع نبأ إلغاء قيادة المرأة، وانقسمت التغريدات بين معارضين للخبر، ومؤيدين.
حيث رأى بعض المغردون أن قرار قيادة المرأة من عدمه ليس بالأمر الهام الذي يدعو لكل ذلك الجدل، بينما قام البعض بالدعاء بصحة الخبر متمنيين أن يتم إلغاء قيادة المرأة فعلا.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج