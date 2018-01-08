نفذ قسم اللغة العربية لقاء تربويا يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٤/١٧ بعنوان تحسين الممارسات اللغوية للمشرفتين حصة المطيري ومها البراق ، ويهدف إلى تعزيز اللغة العربية في نفوس أبنائها واستهدف اللقاء معلمات المرحلة الابتدائية وتم في نهاية اللقاء شكر قائدة المدرسة الابتدائية العشرون على الاستضافة والمعلمات الحاضرات على حضورهن .
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لقاء تربوي عن تحسين الممارسات اللغوية
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