أصدرت شرطة مكة بياناً اليوم الاثنين حول مقاطع الفيديو التي جرى تداولها مؤخراً لأحد الشباب يرتدي زياً نسائياً في حفل زفاف “مثلي” برفقة مجموعة من الشبان داخل استراحة في العرضيات.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إنه إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها أحد الشباب يرتدي زياً نسائياً مع مجموعة من مرافقيه، فقد تلقت شرطة محافظة العرضيات بلاغاً فجر يوم الجمعة ١٤٣٩/٤/١١هـ من أحد المواطنين حول الأمر.
وأفاد المواطن بأنه كان مدعواً في حفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، وأثناء ذلك تفاجأ المدعوون بدخول بعض الشباب وأحدهم يرتدي ملابس نسائيه في مشهد تمثيلي لحفل زفاف.
وأضاف أنه اتُخذت إجراءات الضبط، وتم تحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وإيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق”اخبار24″.
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