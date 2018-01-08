وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث تصادم نتيجة تسابق قائدي سيارتين بسرعة عالية وتهور على طريق سريع تواجدت فيه سيارات أخرى.
وأظهر المقطع السيارتين تتسابقان بسرعة عالية وتتجاوزان السيارات الأخرى على الطريق بتهور واضح، فيما كان مصور المقطع في إحداهما يتحدث مع قائد السيارة الأخرى بصوت عالٍ، ويصرخ عليه، وهو متحمس بشدة.
واستمر الشاب في القيادة بسرعة للفوز بالسباق، إلا أنه فوجئ بسيارة أمامه لم يتوقعها لانشغاله عن الطريق، فصدم بها بقوة، بعد أن عبّر بكلمة عن لحظة الخوف التي اعترته، قبل الصدم مباشرة.
وفق”اخبار24″.
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