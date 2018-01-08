تعهد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في مداخلة تلفزيونية أمس الأحد على الهواء مباشرة بفتح تحقيق رسمي مع جمعية “مودة” لحضانة الأطفال بمحافظة جدة.
جاء ذلك خلال مناقشة الإعلامي علي العلياني في برنامجه “معالي المواطن” على قناة MBC بعض تجاوزات ومشاكل الجمعية ومدى خضوعها للمراقبة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وفي نهاية المداخلة طلب العلياني من المتحدث خالد أبا الخيل أن يعامل الشكوى التي تجرى مناقشتها خلال الحلقة بلاغاً رسمياً للتحقيق فيه، ليرد الأخير ويتعهد على الهواء مباشرة بالنظر في الأمر واعتباره بلاغاً رسمياً.
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتفاعل مع حلقة الليلة
ويعد باعتبارها بلاغاً رسمياً في جمعية “مودة” بجدة#معالي_المواطن pic.twitter.com/xQynLLYLHT
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٧ يناير، ٢٠١٨ وفق”اخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج