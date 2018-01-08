أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم (الاثنين)، ناقة وصغيرها يتجولان داخل حرم جامعة أم القرى في مكة المكرمة.
وكان طلاب جامعة أم القرى قد فوجئوا بناقة وصغيرها يتجولان بين الطرقات داخل الحرم الجامعي، فيما تساءل موثق المقطع عن سبب وجود الناقة ووليدها في الجامعة.
يشار إلى أن هذه الحالة لم تكن الأولى من نوعها، حيث كان قد تم تداول صور قبل عامين لناقة تجوب الحرم الجامعي.
ناقة وابنها في حرم الجامعة أين الامن الجامعي بجامعة أم القرى pic.twitter.com/G2DEGmfhE7
— محمد إبراهيم الزهراني (@m_vip2010) ٤ يناير، ٢٠١٨
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