تداول مرتادو موقع التواصل “تويتر” تسجيلا لأذان صلاة الفجر، بصوت الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.
وكان أحد أفراد الحرس الأميري في قصر الشيخ سلطان قد سجّل صوته وهو يؤذن لصلاة الفجر في مسجد قصره، حيث لقي المقطع تداولا لافتا بين المغردين.
ودعا المغردون الله سبحانه وتعالى أن يلبس الشيخ سلطان ثوب الصحة والعافية وأن يبارك في عمره وعمله وأن يسدد خطاه.
#متداول .. #أذان_الفجر بصوت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي#حاكم_الشارقة. pic.twitter.com/VhOQreIs5p
— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) ٨ يناير، ٢٠١٨ وفق”اخبار24″.
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