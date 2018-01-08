اطمأن وفد من إدارة النادي الأهلي اليوم (الاثنين) على محترف الفريق السوري عمر السومة بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً.
ونشر النادي الأهلي صورا لأعضاء الوفد الذي ضم وضاح بخش عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، ومحمد شلية الجهني مدير الفريق، وفهد الزهراني، فيما ظهر رئيس النادي الأهلي السابق مساعد الزويهري في مقطع فيديو وهو يطمئن الجماهير الأهلاوية على السومة، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة للملاعب.
وكان السومة الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بعد مرور 16 جولة برصيد 10 أهداف، قد أجرى قبل 10 أيام في مدينة ميونخ الألمانية جراحة في كاحل القدم، على يد أحد الجراحين المتخصصين.
وفق”اخبار24″.
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