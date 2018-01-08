أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم (الاثنين)، عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء 23/ 4/ 1439هـ.
وأوضحت المديرية أن التقديم سيستمر حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30 / 4 /1439هـ، أو اكتمال العدد المطلوب، وذلك لرتبة وكيل رقيب فني طب طوارئ بحري، وعريف فني طب طوارئ بحري.
وأضافت أن الشروط هي أن يكون المتقدم سعودي الأصل، وألا يقل عمره عن 17 عامًا، ولا يزيد على 30 عامًا، ولا يقل طوله عن 168 سم، وألا يكون موظفاً مدنيًا أو عسكريًا أو مفصولاً، ولا محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأشارت إلى أنه يشترط استعداده للقيام بمهام الوظيفة، وألا يكون متزوجًا غير سعودية، واجتياز جميع مراحل وإجراءات القبول بنجاح، داعية الراغبين إلى إدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، مع تحري الدقة والصدق، ويمكن الاطلاع على باقي المعلومات من موقع المديرية (هنا).وفق”أخبار24″.
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